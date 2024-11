Sarah

Chargée d'accueil - G2C - Lyon

L’équipe G2C a eu le plaisir d’accueillir les formations du CERF au sein de notre centre d’affaires G2C Business Center.

Nous sommes fiers de contribuer, à notre manière, à l’amélioration des pratiques professionnelles dans les domaines sociaux, sanitaires, médico-sociaux et éducatifs. Les formations se sont déroulées de manière fluide et dynamique, et les échanges entre les participants et intervenants ont été riches en apprentissage et en partage d’expérience. Nous avons été impressionnés par l’enthousiasme et l’engagement des participants ainsi que par le professionnalisme des intervenants.

Nous remercions chaleureusement les organisateurs pour leur confiance et nous sommes impatients de les accueillir à nouveau dans notre centre pour de futures formations.